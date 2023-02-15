力挺鴻海創辦人郭台銘回國民黨參選總統的立法院前院長王金平，今(15日)舉辦辦公室春酒。受訪時對於黨內傳出不宜再為郭黨籍問題開巧門的聲音，王表示，「那一定是支持別人的人會運作，那也不奇怪」。不過王也澄清，「我也沒有能力當造王者」。

對於立法院國民黨團總召曾銘宗表態反對總統初選，王金平說，總召也有他個人的意見，也列為黨主席朱立倫與黨中央內部的參考，這也是聲音之一，相信朱會把這件事情做妥善處理，讓大家圓滿接受。

王金平表示，初選的事情是黨中央會去處理的事，「我們沒有任何意見」，但就是希望初選辦法訂出來，大家能夠都圓滿，各方都能夠接受，「這是一個原則而已，但怎麼辦不是我們的事，那是黨中央的事」。

而朱立倫是否有拉郭台銘卡新北市長侯友宜，王金平則說，這我不清楚，沒有辦法回答這個問題。

因昨天王金平才大動作挺郭台銘，今天春酒宴也被解讀是挺郭起手式。王回應，都不是，席間都沒有任何議題，所以沒有任何目的，今天純粹喝春酒。

至於與會者是否都支持郭台銘？王金平也說，每個人各有各的支持對象，總之國民黨最後大家要團結，現在大家可支持不一樣的對象，但最後競選時，所有國民黨員一定要團結，要結合其他非綠的人士，大家共襄盛舉，才有辦法贏得勝選。

外傳朱立倫希望透過王金平安排與郭台銘合體，王回應，不清楚這件事。