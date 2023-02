台灣搜救隊完成土耳其震災階段性救災工作,搭乘長榮航空包機於15日下午15時返台,搜救隊員等家人也帶著標語看板前來接機,歡迎救災回家來的爸爸。(陳麒全攝)

台灣搜救隊完成土耳其震災階段性救災工作,搭乘長榮航空專機於15日返台,內政部長林右昌、行政院政務委員張景森、消防署長蕭煥章、臺北市、臺中市及屏東縣接機代表等人前往接機。林右昌表示,除了感謝搜救隊員的辛勞外,也讓我們看見臺灣社會的愛心與善心,並讓世界知道,Taiwan Can Help and Taiwan is Helping,蔡英文總統也將親自接見設宴款待,隊員們則表示,這次的經驗令人難忘。

經過長途拔涉,搜救犬也累了趴在地上休息。(陳麒全攝)

台灣搜救隊完成土耳其震災階段性救災工作,搭乘長榮航空包機於15日下午15時返台。(陳麒全攝)

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震,逾4萬人罹難,人數仍在增加中。台灣搜救隊出動130人、5犬,分二梯次於6日、7日前往馳援,經過通盤考量,搜救隊於12日結束搜救任務撤離,並將所攜帶4噸的搜救裝備器材,捐給曾於921震災時抵台協助救災的伊斯坦堡志工團體搜救協會(AKUT)搜救隊,台灣搜救隊於15日下午抵台。

台灣搜救隊遠赴土耳其救災,目前完成階段性任務抵達國門,受到英雄式的歡迎。(陳麒全攝)

台灣搜救隊搭乘的長榮航空包機,於15日下午2時46分抵達桃園國際機場,林右昌、外交部政務次長李淳、行政院政務委員張景森、消防署長蕭煥章、土耳其駐台代表貝定可(Muhammed Berdibek)以及各縣市接機代表等人,都出席台灣搜救隊返國接機儀式,向搜救人員代表獻花致意,也有隊員的家人特別帶著歡迎看板前來接機,迎接家中英雄,場面感人。

林右昌在媒體聯訪時表示,這次是代表蔡英文總統與行政院長陳建仁歡迎台灣搜救隊的英雄返台,搜救隊在救災過程受到國際團隊的高度肯定,今天搜救隊員載譽歸國,他特別來歡迎隊員們,過程一切都順利平安,蔡英文總統會在23日親自接見並設宴款待。

台灣搜救隊完成土耳其震災階段性救災工作,搭乘長榮航空包機於15日下午15時返台,內政部長林右昌(左9)、行政院政務委員張景森(左10)、消防署長蕭煥章(左7)、臺北市、臺中市及屏東縣接機代表等人前往接機。林右昌表示,這次地震,除感搜救隊員的辛勞外,也讓我們看見臺灣社會的愛心與善心,並讓世界知道,Taiwan Can Help and Taiwan is Helping。(陳麒全攝)

消防署特種搜救隊副隊長黃博村表示,在伊斯坦堡機場,隊員們獲得民眾如雷的掌聲,讓他感動到快哭了,隊員們的付出受到土耳其居民的認可,他說,當地的氣候相當寒冷,但面對蔡總統的視訊打氣與關心,大家都表示不會感到冷,也會努力搜救,這是他歷年來救災最難忘的經驗,但也是最光榮的,現在身上還有多處凍傷。

黃博村說,隊員們抵達伊斯坦堡時正在下著雪,但幸運的是,在轉往阿德亞曼(Adiyaman)建立營地時天氣好轉,也增加搜救機會,他強調,台灣實施「全國各級搜救隊伍能力分級檢測」NAP認證的方式,這次真的發揮作用,未來會持續推動。

屏東縣搜救隊員葉正隆表示,由於負責的災區距離遙遠,花了很多時間在車程上,過程其實相當辛苦,由於土耳其政府的大型機具已進入災區開挖,搜救隊的任務也告一段落,但他也說,當地氣候寒冷,隊員們長期工作身體又癢又累,只能把水燒開清洗身體,這樣的過程令人相當難忘。

台北市搜救隊林清文說,當地氣候惡劣,可能影響待救者的生命徵象,在分秒必爭的情況下,現場其實相當緊張,一定要盡可能用最快最有效率的方式,把受困的民眾救援出來,這也是搜救隊員們面臨到最大的挑戰。

台灣搜救隊完成土耳其震災階段性救災工作,搭乘長榮航空專機於今下午返台。(桃機記者聯誼會提供)

在長榮航空包機上,機組員還特別歡迎歸國的台灣搜救隊。(桃機記者聯誼會提供)