24歲女星邱偲琹趁著情人節大方放閃，在情人節前夕選擇帶「前世情人」一起出遊，邱偲琹說，媽媽是爸爸的今生情人，而我們三姊妹就是爸爸的前世情人。且因為爸爸熱愛攝影，這次出遊爸爸除了拍風景外，還有我們三姐妹跟媽媽可以讓他拍照練練手。整趟情人節之旅，最開心、最幸福的其實是爸爸，能讓大小情人陪著旅行，每一張爸爸拍的照片都能發現有愛在裡面。

邱偲琹是家裡的開心果。（周子娛樂提供）

提到這次的深刻體驗，邱偲琹跟爸爸嘗試吃了當地有名餐廳裡的「炸竹蟲」，沒想到因為腸胃不太好，身體負荷不了小小拉了肚子，除了深刻體驗外，最有意義的，無非是意外救治了受傷的浪貓。家裡有養兩隻貓的偲琹，在旅途中發現有一隻浪貓疑似快看不見又有感冒跡象，但還是拼命蹭邱偲琹撒嬌索要食物。

於心不忍的她，想辦法聯繫到在附近的愛貓來進行誘捕，讓貓咪可以順利就醫。邱偲琹回憶道「當下真的很不捨，因為愛貓在誘捕過程中，看得出來貓咪很害怕，我緩緩地靠近並撫摸著牠說：『你一定要好好活著，找到適合的主人』，牠貌似聽的懂，就主動走向愛貓那。」這也是這次旅遊讓邱偲琹印象深刻並感到快樂的事。