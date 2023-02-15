111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組8強準決賽，本季挑戰連霸的光復高中，15日首節就打出22比8攻勢奠定雙位數領先，不過第2節球員略為放鬆，讓教頭陳定杰不太滿意，經過中場休息提醒，第3節光復再度擴大分差，最終86比53擊敗同樣來自新竹的東泰高中，收下本階段4連勝、本季12連勝，且從上季8強賽到本季8強賽，跨季累積19連勝，可以帶著好心情迎接16日大會休兵日。

光復上次在HBL輸球是去年2月14日66比68飲恨高苑工商，此役貢獻17分、6助攻的高三後衛王威翔，攻守有序的表現獲得教頭陳定杰肯定，賽後王威翔表示，雖然是上屆冠軍、本季尋求衛冕成功，加上目前連勝中，但全隊還是一場一場努力，先不去想延續連勝或更後面的賽事、也不會輕敵，本階段以晉級4強奮戰，再去想連霸，但也開心球隊目前的好戰績，證明在陳將双、張俊生兩位學長畢業後，還是有能力和其他HBL勁旅較勁。

本賽首節開賽東泰前10投落空，該節倒數4分07秒歐士綸罰球才得到球隊第1分，首節剩2分28秒傅宥翔三分命中，是東泰本戰首個field goal，首節打完8比22大幅落後的東泰，後三節未能縮小差距，最終吞下本階段4連敗。

東泰高中此役高三主力劉律世因傷繼續缺陣，東泰教頭高丁國柱透露，劉律世去年底右膝髕骨韌帶撕裂，之後為了逐夢進入U18集訓卻加重傷勢，為了未來大學生涯甚至往後運動生涯，本階段8強準決賽可能不會主動出賽，讓劉律世養好傷，也給低年級學弟多點磨練機會。