新竹市前市長林智堅昨（14）日承認其論文有「寫作瑕疵」並致歉，但其指導教授、前國安局長陳明通，卻持續替他喊冤。對此，中天《洪淑芬辣晚報》15日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對林智堅此番言論的看法，許多年輕的民眾一面倒，氣炸表示「如果是公版的話不就都長一樣，就另類抄襲啊」，引發討論。

中天《洪淑芬辣晚報》15日由「辮子妹」進行街訪，對於陳明通跳出來替林智堅喊冤，說台大國發所是有客製化公版的論文，許多年輕人紛紛表示「如果是公版的話不就都長一樣，就另類抄襲啊」、「怎麼那麼好？」、「我也要，我寫論文都沒有人給我抄一下」、「第一次聽到有這樣，還蠻奇怪的」、「幹嘛那麼辛苦還熬夜寫論文」、「我真的覺得蠻新奇的，沒聽過，有點硬抝的感覺」、「論文公版這個東西，是我們沒有遇過、聽說過的」。

至於林智堅承認其論文有「寫作瑕疵」並致歉，年輕人認為，「那不就是承認他抄襲嗎？間接承認他抄襲」、「就是有抄啊，用瑕疵來掩飾」、「好慘，被打臉了」、「如果他們有明確的抄襲定義，符合抄襲標準，那就是抄襲，沒什麼好說的」、「道歉就好不要再辯護」。