優人神鼓近五年來歷經基地火災、疫情變化，打亂演出行程，甚至影響劇團營運，已成立35年的團隊也一直在尋求新突破，盼能站穩腳步後再出發。今年特別邀請「吉品養生」董事長白佩玉擔任營運長，期望結合吉品和優人，從真食物出發，開創具有優人精神的「優食」，而在行政運作組織上，也會有全新面貌。

創辦人劉若瑀表示，疫情曾讓團隊很慌，「這三年來幾乎都是在一個尋求經費和演出機會的狀態中度過，為了生存，就必須申請經費和做演出，然後又會遇到疫情的變動，連帶影響演出，一直在這種狀態中度過。」劉若瑀表示，今年團隊想要沉澱下來，「今年我們不打算再演新作品，而是想重演《墨具五色》。」

此外，在疫情艱難的時刻，雲門舞集創辦人林懷民也提議劉若瑀，優人可以重新恢復雲腳計畫，劉若瑀表示，優人雲腳能引領人將內在狀態和外在環境結合，透過行走，可以時刻觀察自己的內心，劉若瑀表示，「雲腳除了能帶給自己力量，也能和土地有連結，也影響別人，這是團隊發揮力量的方式。」

除了突破性的調整及蛻變之外，在35週年亦將出版優人表演藝術專書並結合優人神鼓紀錄片電影上映，讓大眾一同回顧優人神鼓這30多年來的努力、突破與成長，也期許優人帶著「道藝合一」的核心精神，不斷淬煉前進。

優人神鼓的海外巡演也將恢復，將於3月17至18日到阿曼馬斯喀特皇家歌劇院（Royal Opera House Muscat）藝術季演出兩場《時間之外》。此一邀演因疫情耽擱多時，也成為優人神鼓35週年計畫的開端，另外，優人8月也將前往印尼演出《金剛心》。