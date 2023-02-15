菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)召見大陸駐菲大使，表達他對前幾天的南海「雷射衝突」事件的嚴重關切。

半島電視台(Aljazeera)報導，前幾天，南中國海的爭議島礁-仁愛礁(菲律賓稱為 Ayungin Shoal)，發生中國大陸海警船與菲律賓海防巡邏艦的衝突。據菲律賓外交部的說法，當時一艘菲律賓海岸警衛隊 (PCG) 的艦艇，正在為駐於仁愛礁的部隊執行補給任務。然而中國大陸的海警船，刻意逼近菲方船艦，幾乎到碰撞的地步。甚用軍用級雷射指向菲律賓艦，造成菲國艦人員感到昡光、暫時失明。

小馬可仕斯對大陸駐菲律賓大使黃溪連抗議「貴國在南海的舉動，已屬侵略行為，令人不安和失望。」

大陸外交部發言人汪文斌表示，菲方的說法並不準確，中國海警對菲律賓船隻的行動「專業又克制」，目前，當地海域「總體上風平浪靜」。

汪文斌話鋒一轉，指責菲律賓和美國，在2016年向國際仲裁法院提起訴訟，「是純粹的政治鬧劇… 美方動輒援引美菲共同防禦條約恐嚇我們，但這不會削弱我們維護正當合法權益的決心和意志。」