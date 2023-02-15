為了慶祝大金空調在台三十周年，即日起至7月31日推出感恩回饋再加碼，買大金家用變頻空調RX(K)~4MX(K)系列機型，即可享每組現金回饋最高5000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7000元以外，還可以申請政府節能補助3000元，以及貨物稅退稅2000元，等同最高可省1萬2000元，正好在夏季來臨前換好新空調。

大金空調橫綱V系列空調，定價3萬7000元起。（大金空調提供）

像熱銷的而一對一家用空調旗艦機種橫綱V系列，就擁有針對台灣悶溼氣候特別研發先進的「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，可同時控制溫度與溼度，較一般冷氣除溼力大幅提升75%，溫度調節1-2度即可節能12％，不僅能讓消費者在悶熱潮溼的台灣，享受舒適的室內溫溼度，更能達到節能省電的目標，同時還有「閃流放電」空氣淨化技術，實驗證明對新冠病毒，包括Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株，達到99.9%以上，Omicron株達到99.97%、Delta變異株達到99.8%以上的抑制活性效果。

7月31日前購買大金家用空調，並寄回實體顧客資料卡第三聯正本、含交易明細發票影本，即可參加抽獎，預計將於6到8月抽出5位幸運得主，獨得價值80.5萬的TOYOTA汽車COROLLA CROSS 1.8L汽油安心車款，合計抽5輛，更可以累積連續抽獎，越早購買抽獎機會越多。