台中市議會國民黨團今天晚上舉辦書記長、執行長、副書記長就職典禮，台中市長盧秀燕也親自到場，盧秀燕表示，國民黨黨團正式成立、三長就任，團結才有力量，明年總統、立委選舉要讓國民黨繼續在台中更好的執政。

台中市議會國民黨議員大合照，象徵團結。（張亦惠攝）

書記長黃馨慧說，國民黨團要要用理性、堅持的力量做市府的後盾，今天發給國民黨33位議員KMT的胸章，代表黨員對國民黨的向心力。期許未來國民黨議員在議會裡的運作讓市民刮目相看，不要再讓大家覺得「國民黨不團結」。

盧秀燕親自參加三長就職典禮，盧秀燕說，台中的市政如車的兩輪，市府要運行、議會也要運行，議會運行以國民黨團為主，因為我們是執政黨。很高興國民黨團今天正式成立，「團結才會有力量」，未來府會運作會更順暢。

盧秀燕強調，府會運作就是希望執政更好，執政好才是王道，需要議會黨團的支持跟幫忙，

未來一起並肩合作，讓國民黨在台中執政更好，這樣對大家都有利。至於明年重要的總統立委大選，大家一起努力。