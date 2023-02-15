繼1月來訪後，日本熊本縣八代市在市長中村博生及議長成松由紀夫率領交流團，15日下午正式拜會基隆市政府，進行一系列經濟、文化等多方面的交流。基隆市長謝國樑及基隆市議長童子瑋熱烈歡迎八代市交流團一行人。謝國樑表示，期許雙方透過這次的交流，帶動兩市發展興盛，繁榮加乘。

謝國樑表示，基隆市與日本八代市一直是關係很密切的友好城市，兩市都是城市與港口相互依存的關係，八代港在2020年以全新面貌與名稱亮相，目前成為可容納世界最大郵輪入港的港口，而台灣基隆港郵輪旅運中心也已落成，我們3月即將迎來郵輪首航。

日本熊本縣八代市派出交流團正式拜會基隆市政府，基隆市長謝國樑（右5）、基隆市議長童子瑋（右4）、基隆市副市長邱佩琳（右3）等人，共同熱烈歡迎日方友人的到訪。（張志康攝）

謝國樑也指出，今年4月是基隆市與八代市締結友好城市協定五周年，期待透過紀念性活動，堅定地讓兩市友誼延續，透過雙方持續交流，舉凡從貨運、郵輪等航線互通，甚至到觀光、教育、文化、產業等領域合作，帶動兩市發展興盛，繁榮加乘。

童子瑋表示，從今年3月份開始，基隆港將陸續有大型郵輪進駐或靠港，基隆也將以「一期一會」的精神，來面對國際遊客，對於相關郵輪周邊措施沒有蜜月期，必須立刻調整節奏迎接首批遊客，包含下船步行路線、空間整理與城市行銷，希望政府各部門都要上緊發條，未來基隆市議會與市府會緊密合作，希望未來基隆能與八代市有更多交流。

中村博生表示，月前帶小學生進行兩市羽球交流時，市府安排感受基隆當地文化，深表感謝之意，並表示受到疫情影響的國際交流，在今年也是兩市締結友好城市的五周年，八代市將規畫舉辦物產展及籌組市民團訪問基隆。