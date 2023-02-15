情人節想給另一半驚喜，沒想到竟變成了驚嚇。一名男網友日前在IG上看到精美的草莓花束，於是花了1600元想要討女友歡心，不料收到成品後卻覺得商品質感根本像是「抹布包草莓」，氣得他發文大罵：「無良詐騙」，但沒想到受害者還不只一人，另一名女網友也發文表示，她傳訊給賣家反映商品品質，得到得答案竟是：「不覺得哪裡有問題，不用一直私訊我們唷」。

「沒想到遇到無良詐騙店家！」原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，因為女友喜歡草莓，他在IG上看到草莓花束的廣告照片，特地下訂當作情人節驚喜禮物，還額外加350元希望能客製多加一隻娃娃，共付款1600元，不料收到商品實體後卻覺得落差甚大，「根本就是破布一條，還一直掉毛絮，還有點灰灰的感覺」，原PO因此氣得到店家IG留言「廣告不實」，最後慘遭封鎖。

怒火中燒的男網友馬上把草莓花束丟到了垃圾桶，還特地拍照上傳洩憤。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

除此之外，另一名女網友也在論壇《Dcard》控訴同位賣家，表示自己收到包裝有如抹布的草莓花束，質疑賣家盜圖欺騙消費者，且多次和業者反映得不到回應，最後業者才說「文章註明很清楚，絨毛布料不足會用其他款布料替代，這件事情不覺得哪裡有問題，不用一直私訊我們唷」，讓該名女網友一怒之下向消保會投訴，直說：「這是什麼抹布」。

雖然業者事後緊急在IG限時動態道歉滅火，表示沒有正確評估接單數量確實有疏失，凡是有購買草莓花束的客人下次回購時，不限金額皆可折抵350元。不過大批網友看了仍不買單，持續留言痛批，「好像把草莓包在尿布裡面喔」、「看來受害者還真不少」、「實品好像家政課會出現的作品」、「我收到這個完全不會開心，直接幫我洗好草莓送到嘴邊來吧」、「替代品也太醜，這樣還敢賣」。