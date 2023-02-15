為緩解俄羅斯減供威脅，歐洲去年高價進口大量天然氣現貨，雖因為異常溫暖的冬天，成功度過能源危機，但如今能源價格已經大幅下滑，這些天然氣庫存的交易都呈現虧損，進而損害歐洲經濟，而為此買單的可能是歐洲納稅人。

商業內幕報導，因為異常溫暖的冬天，歐洲挺過了一次的能源危機，但現在卻衍生了另一個問題，當初歐洲以高價搶購囤積天然氣，現在因為能源價格下跌而陷入困境。

歐洲基準合約荷蘭TTF天然氣期貨，今年迄今已經跌約28%，來到每兆瓦時53歐元（約57美元），較去年8月每兆瓦時349歐元的歷史新高低85%。

價格急遽飆升源自歐洲對度冬的擔憂，而這亦來自俄羅斯對西方制裁的反制措施，即大幅削減對歐洲天然氣管線輸送，這讓歐洲有了大量進口囤積天然氣的急迫性。然預想中的寒冬並未到來，去年的冬天異常溫暖。

報導指出，這代表歐洲並沒有龐大的供暖需求，原本大量進口的天然氣現貨需求不高，庫存平均來到65%，創下多年來新高水準。雖然高庫存緩解歐洲對能源危機的擔憂，特別是俄羅斯的減供，但同時意味庫存在現貨市場的交易都會虧損，進而衝擊歐洲國家經濟，損失可能將由納稅人買單。

分析師說，如果買家沒有對沖去年夏天的庫存，可能會試著將天然氣囤至下一個冬天，或是等到價漲。但分析師認為，除非市場急遽緊縮，否則買家似乎不太可能彌補當初的成本。

只不過，國際能源署（IEA）去年11月在報告中樂觀表示，「為下一個冬天做準備，永遠都不嫌晚」。