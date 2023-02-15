法國作曲家白遼士經典作《羅密歐與茱麗葉》將在台演出，全長100分鐘，參與演出的男低音羅俊穎表示，「對我來說這齣作品是說的是真愛與救贖，世界上充滿對立與衝突，只有愛能化解，這樣的普世價值也是給後世作曲家們這麼多靈感的原因之一。」

男低音羅俊穎表示，全曲沒有人唱「羅密歐」或是「茱麗葉」角色，而是以音樂表現不同角色，「白遼士以音樂表達劇情及生離死別的場面，讓大家在音樂裡感受、想像自己對真愛與信念的詮釋。」

擔任指揮的準．馬寇爾表示，白遼士《羅密歐與茱麗葉》是法國音樂非常重要的作品之一，但是鮮少演奏，「這個作品重要的故事情節、愛情場景，沒有任何人聲表現，純粹是樂團以戲劇性的音樂，表現這些情感。」

台北愛樂合唱團合唱指導古育仲表示，白遼士是一個很有想像力與創意的作曲家，「他並沒有把角色寫在作品內，而是用樂團表現劇情與故事，合唱團在這部作品中擔任的是希臘悲劇歌隊角色，上一秒客觀的陳述故事，但下一秒又會進入角色扮演。」演出將於2月24日在台北國家音樂廳登場。