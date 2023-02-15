台灣受到強烈大陸冷氣團影響，15日清晨新北市石門出現平地最低溫8.1度，16日繼續受冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低，天冷民眾就想要吃薑母鴨、羊肉爐及藥膳排骨等進補，但衛福部立南投醫院營養師提醒，當心補太多可能把過多的普林、鹽分、膽固醇及熱量都吃下肚，反而增加身體負擔成致病因子。

南投醫院營養師黃淑敏表示，早年物資匱乏，民眾生活困苦，所以利用冬季進補，透過攝取肉類等蛋白質、燉煮藥材來補充營養，讓身體暖和。不過現代人飲食多元，許多民眾都有營養過剩的問題，高血壓、高血脂、高血糖的三高患者也不少，實在沒有特別進補的必要。

黃淑敏指出，進補食材除了鴨肉、雞肉、豬肉等肉類之外，還會加入中藥材、米酒、高粱酒等酒類去燉煮，甚至有些使用全酒料理，雖然風味十足，不過吃的時候應克制進食的量，以免把過多的普林、鹽分、膽固醇及熱量都吃下肚。若食用酒類湯品，應避免開車，以免因為身體內酒精殘留，導致酒駕而觸法。

黃淑敏也提醒，年長者、心血管疾病、肝臟疾病、腸胃道疾病、痛風、腎臟功能不好的民眾，如果不確定自己的體質適不適合進補，可以諮詢醫師或營養師。建議均衡飲食、規律運動才是強身的不二法門。

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