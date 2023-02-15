一代巨星劉文正心肌梗塞逝世！ 經紀人夏玉順證實享壽70歲 @chinatimesent

巨星劉文正在70、80年代紅遍亞洲，被譽為偶像歌手始祖，曾蟬聯三屆金鐘獎最佳男歌星獎，後成立飛鷹唱片栽培許多知名歌手，他晚年移居美國，很少傳出消息，今（15日）被經紀人夏玉順證實因心肌梗塞離世，享壽70歲，曾一起合作的瓊瑤表示前幾天就知道。

瓊瑤曾與劉文正合作過《燃燒吧！火鳥》、《卻上心頭》、《冬天裡的一把火》等多部電影，她坦言幾天前跟劉文正永遠的經紀人夏玉順通電話時，就得知劉文正過世消息，但對方請她不要對外透露，因此今消息曝光時她沒有太驚訝。對於後來有自稱劉文正友人否認死訊、說他仍活得好好的，對此瓊瑤也說，有關生死的事當然還是要確認，如果消息是真的，她確實滿難過，如果是傳言，也希望最好不要有這類傳言，「希望他健健康康、很快樂！」

瓊瑤說，這消息也勾起她的一些陳年回憶，因為兩人當年因為一起拍了多部電影，真的也算很熟，「他在我心裡，從我這年紀看來，就是個陽光男孩！」不過後來他退出演藝圈就銷聲匿跡、沒有聯絡了。

劉文正早年發行個人專輯《諾言》一炮而紅，同年開始拍攝電影，並在台視嘗試主持，之後更擁有專屬節目《劉文正時間》，創下82%的高收視率，集歌手、演員、主持人於一身，樣樣都做得非常好。