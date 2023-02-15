2024年總統大選，前立委郭正亮指出，民眾黨主席柯文哲若參戰，會讓國民黨沒有機會搶到40歲以下的年輕票，主要是影響到國民黨。針對國民黨該如何因應？前立委沈富雄表示，國民黨不能指望柯文哲主動或自動的下去，而是要「自動自發、自立自強」，柯文哲就下去了。

針對2024總統大選，郭正亮14日在政論節目《少康戰情室》中提及，柯文哲若參選到底，會讓國民黨沒有機會搶到40歲以下的年輕票，也就是說柯文哲若出來選，主要是影響到國民黨。

至於國民黨還能做什麼嗎？沈富雄認為，國民黨不能指望柯文哲主動或自動的下去，應該要想，柯文哲的強項在哪裡、在哪些人？這些人為什麼要投給柯文哲？而國民黨在這一塊，要自動自發、自立自強，柯文哲就會下去了，所以要靠自己。

主持人趙少康接著表示，這基本上牽涉幾個問題，國民黨候選人有多強？民進黨候選人有多強？還有柯文哲有多強？過去的歷史就曾發生過，因為連戰、宋楚瑜分開選，前總統陳水扁不到40%就當選了。但是前總統李登輝當時在選總統的時候，也有好幾組人參戰， 李登輝還是當選。所以還是要看，國民黨候選人本身有多強、對手到底怎樣、整個環境到底怎麼樣？要看整個情勢的發展。