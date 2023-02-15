許多人為了創立自己的事業可能負債累累，這時若沒有設立停損點，可能會連累家庭引發糾紛。一位39歲人妻表示，老公29歲離職創業，雖然8年來賠光存款還陷入負債，還是不放棄的想做零售買賣，不願乖乖上班領人薪水，兩人因此吵架，並決定年底前創業仍沒希望就回歸職場，但獨撐家計、想生孩子的她還是很擔心未來。許多網友看了之後，紛紛苦勸要她別生孩子。

原PO在Dcard發文表示，她和老公交往4年、結婚4年，老公原本是月薪8、9萬元的建築公司主管，創業8年以來不但賠光存款還陷入負債，但老公還是不願回歸職場。某天兩人躺在床上時，她提到自己只想平凡度日，「你創業8年了，我們負債累累…我很不安…如果有你喜歡的職缺，要不要去試試看，不然不敢生孩子…」，沒想到老公卻當場怒嗆原PO不支持他，還稱就算流浪街頭也不會放棄創業。

原PO指出，兩人大吵一架後，老公才決定今年年底若還創業仍沒希望就去找工作，不過擔心的原PO仍不解，「創業很少一下子成功，都是經年累月慢慢爬升，中途隨時可能又瓦解，他所謂『希望』的標準是什麼？」原PO並提到，自己早就訂好生育計畫，也有偷存私房錢能夠支撐前期支出，只是身為孝子的老公不願讓婆婆顧小孩，還說沒錢找保母前先別生育，讓原PO覺得很無奈，「真的是我的錯嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「39歲確定還要生？你們也不是很有錢，還負債，小孩剛出社會你們就到了退休年紀，還有一屁股債。妳自己也要設停損點，年底看看他的表現，如果還是一樣，妳就自己決定吧，有些事情該放手還是要放」、「不用生小孩了，妳已經有一個大兒子啦，好好養吧」、「你39歲，老公37歲，一般普通人這樣也不是很適合生小孩，你們還負債累累，別生了吧」。