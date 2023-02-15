一名網友日前被工作15年的公司資遣，失業後的一周就是情人節，交往5年的女友卻突然對他說想冷靜一段時間，彼此不要見面，讓他萬念俱灰說「乾脆孤獨一個人到永遠算了，用心談感情根本沒用」；其他網友則留言勸他「早點看破不好嗎？還好沒結婚」、「往好處想幫你省了情人節的禮物呢」。

「這個社會就是這麼現實！」該網友在臉書「匿名2公社」發文，他與前女友交往5年，日前他被待了近15年的公司資遣，失業後的第7天就是情人節，前女友卻對他說想冷靜一段時間，彼此先不要見面，讓他心灰意冷、萬念俱灰，崩潰說「乾脆孤獨一個人到永遠就算了吧，用心談感情根本沒用」。

原PO說男女之間會選擇對方，都是先在心裡打量著，計算有哪些足夠在一起的條件，例如工作階位、工作技能、收入等級、身材跟面貌，「這些都分數合格了，「才會願意再給你機會，看你的內在、個性、其他優點」。

其他網友留言「我倒覺得你要感謝，不然還真看不清這個人」、「早點看破不好嗎？還好沒結婚」、「往好處想幫你省了情人節的禮物呢」、「這樣也好，還好不是婚後，這何嘗對你也是種看清」、「工作另一半都可以在找，不用難受，好的多的是」、「一個不是真的愛你的人散了也好，失戀是一種助力，難過心痛難免」、「先把自己顧好，沒愛情不會怎樣，沒錢就真的無法度日了，加油」。