國民黨台北市議員鍾沛君近日宣布參選大安區立委，13日還提出包括「不會全國行腳」等4項保證，引爆話題。疑似被「酸」到的同黨前北市議員羅智強今(15日)在臉書發文稱「我並不覺得我被酸到」，鍾沛君也隨即回應她深具信心，羅不會把她的4個保證當成攻擊或酸，雙方隔空喊話。粉專「黑色之聲」挖出鍾沛君去年4月的臉書貼文，原來當時羅智強有意選桃園市長，鍾沛君對此特地發文表達相挺此舉，再度引發網友討論。

「如果我當選立委，這四點，白紙黑字，是我對選民的保證。」鍾沛君13日發文承諾：一、保證2028年，2032年不參選總統；2026年，2030年不參選台北市長。二、保證不會全國行腳，做好區域立委本分。三、保證一生固守大安，就算搬家也不越區。四、保證大安人的小事，都是鍾沛君的大事，絕不荒廢選民服務。

貼文引發兩邊支持者熱議。黑色之聲則挖出鍾沛君2022年4月7日的臉書貼文，「辦初選吧！為了黨」針對羅智強當時表態參選桃園市長，鍾沛君表示，理想抱負，必須向既得利益低頭；政策政見，沒有比八面玲瓏重要。哪位剛出茅廬，初來乍到的新人，不是得從零開始積累支持，民調低又如何？代表有很大進步空間，愛拚才會贏，拚到就是你的。但比賽還沒開始，就已經結束？甚至連宣布參選，都成了罪惡？

「沒有對強哥不敬的意思，但在我看來，羅智強個人前途，甚至桃園市年底勝敗，都不是這局的重點。」鍾沛君強調，而是國民黨在這個艱難的時刻，選擇捍衛什麼核心價值？展現什麼革新氣象？又建構了什麼內部文化？能讓從政者覺得信服，支持者覺得驕傲，年輕人覺得嚮往。所以，請黨中央在桃園市辦理一場公平、公正、公開的初選吧！解眼前的亂局，也救未來的聲望，不是為誰，就是為了黨。

鍾沛君似挺羅智強，但也有對事不對人的意味，當時不少藍營人都留言支持羅與鍾。而在黑色之聲粉專的留言區，網友則回「如果連黨內互打都贏不了，怎麼跟民進黨競爭」、「其實我對鍾印象不錯，外型口條都佳，當議員監督有在盡本份啦！至於小強，對國民黨蠻忠心，有點像王世堅，都期許自己的黨能更好、該讓的時候這兩人也不太爭，蠻有相似之處」、「不這樣怎麼幹得過民進黨？現在溫娘弓撿讓已經沒市場拉」。