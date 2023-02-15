2023亞洲羽球混合團體錦標賽，中華羽球隊15日在小組賽第2場，以5比0完勝巴基斯坦，不過同日日本擊敗香港，目前分組戰績排名，日本2勝0敗領先，中華和香港各1勝1敗。

2023羽球亞團賽共17隊參賽，賽制為5戰3勝，中華隊與日本、香港、巴基斯坦分在D組，要爭取分組前二晉級8強，小組賽首戰中華隊2比3飲恨香港，必須15日先求擊敗巴基斯坦，才能保有爭取小組賽出線機會，由於巴基斯坦實力有落差，基本上中華隊勝券在握，男單一哥周天成、女單二姐許玟琪掛免戰牌。

第1點混雙葉宏蔚／李佳馨僅花22分鐘以21比12、21比13旗開得勝，第2點男單戚又仁21比13、21比15直落二取勝，第3點女單宋碩芸21比13、21比12拿下確定勝利的第3點勝利。

由於賽制規定小組賽階段要打滿5點賽事，無關勝負的第4點男雙，蘇敬恒／葉宏蔚21比11、21比11輕騎過關，第5點女雙李佳馨／鄧淳薰21比9、21比13解決對手，中華隊5比0完勝巴基斯坦，16日下午5點中華出戰日本隊，香港則是同一時間對戰巴基斯坦。