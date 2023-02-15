金山老婦失足摔落清水溪 警消下游尋獲已無生命跡象 20:332023/02/15 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市金山區今晚7時28分許驚傳有老婦疑似失足掉入清水溪，但她被尋獲時已失去生命徵象。(黃敬文翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市金山區今晚7時28分許驚傳有老婦疑似失足掉入清水溪，消防人員獲報後立刻派員搜救，後在清水溪下游50公尺處找到老婦，但她已失去生命徵象，緊急送往金山台大醫院急救。 二叭子植物園櫻花盛開 春季限定美景登場 全國唯一金標籤賽事！2023萬金石馬拉松 著重環境永續 呼應綠色永續概念 萬金石馬拉松推出綠色與時尚特展 #新北市 #金山 #失足 #清水溪 #生命徵象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 響應世界母語日 新北市圖辦多元母語活動 19:582023/02/14 寶島 老婦拄杖走一公里找高齡尪 繞一圈結局讓警超感動 14:052023/02/14 社會 新北議員促黨展魄力 直接徵召侯友宜 04:102023/02/15 政治要聞 外籍看護工照護技巧 新北提供免費到府教學 12:112023/02/15 生活 漢子曝柔情一面！ 侯友宜情人節放閃揭夫妻「定情物」是這個 18:382023/02/14 生活 美商太陽鳥軟體公司 入駐新店寶高智慧產業園區 14:102023/02/14 財經 新北攜手企業推科技雙語 弭平偏鄉教育資源落差 16:212023/02/13 生活 基隆老翁搭車迷途 暖心警積極協助返家 13:592023/02/15 社會 沒錢吸毒賣戶頭 新北毒蟲身兼詐欺犯遭逮 20:062023/02/14 社會 蘆洲南港子污水管線全面檢修 預計明年完成接管1884戶 12:272023/02/15 生活 北部唯一獲優秀族語保母獎 陳菊江籲文化傳承家庭做起 13:022023/02/15 生活 台灣跑酷男失足3樓墜地！驚悚過程曝 拍攝者嚇壞飆髒話 18:542023/02/13 社會 遏止炒房 雙北預售屋共同管控機制最快下半年上路 15:342023/02/15 生活 新北25期新冠疫苗開放預約 65歲以上施打可領500元禮券 11:022023/02/15 生活 大陸冷氣團來襲！低溫探10度 侯友宜提醒市民注意保暖 19:202023/02/14 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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