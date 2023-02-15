警方統計，去年全國共發生26.7萬件全般刑案，因受疫情影響基期較低，較前年增加2萬3659件、9.73％，與疫情前數量差不多。「犯罪指標案類」發生數8萬2756件，占刑案總數31.02％，較前年增加9119件、12.38％，以「詐欺」案增加4978件、20.13％最多，而 「暴力犯罪」案則減少100件、16.72％。

警政署表示，將持續強化詐欺防制、查緝毒品、檢肅黑槍，打擊黑道幫派及暴力犯罪，深化跨國合作及情資交換，杜絕跨境犯罪，強化科技偵防，提升打擊犯罪量能。

警方指出，全般刑案發生數增加，是因為前年5月至7月正值疫情三級警戒，各案類發生數大幅減少、基期較低所致。五大發生數案類以「詐欺」案增加最多；去年公共危險案發生4萬1423件，占刑案總數15.53％，較前年減少578件；毒品案查獲3萬8243件，占刑案總數14.34％，較前年減少401件；竊盜較前年增加2920件，其中以「普通竊盜」增加3066件最多；詐欺去年發生2萬9702件，占刑案總數11.14％，較前年增加4978件；駕駛過失發生2萬1242件，較前年同期增加 2547件。

警政署表示，在查緝毒品方面，依據行政院「新世代反毒策略行動綱領第二期」，推動「減少毒品供給、減少毒品需求及減少毒品危害」三減策略，強化「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於境內」策略目標，並抑制新興毒品氾濫及防止毒品進入校園。

打擊詐欺方面，行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略 行動綱領」，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部 及各協辦機關成立「打詐國家隊」，建立跨部會合作機制，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向破解詐騙手法，建立國內「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」終極目標。

為展現防制酒駕決心，警方執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案」，於全國各縣市易發生酒駕行為的處所、餐廳、KTV、夜店等治安要點，部署綜合性警力，已有效防制酒駕行為及防止街頭聚眾鬥毆案件發生。