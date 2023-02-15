在競爭激烈的演藝圈，不乏外貌亮眼的帥哥美女，但要走上人氣巔峰，還需要貴人的相助提點才行，舉例來說，大陸有一名混血女星，原本只是位瑜珈老師，但被成龍相中出演電影後走紅，連拍兩部片都有不少的戲份，被譽為「最美龍女郎」，至今在大陸社群擁有603萬粉絲，而她的名字就叫母其彌雅。

出生於雲南的母其彌雅(MIYA)是彝族和漢族混血，14歲時到照相館拍攝藝術照，被挖掘擔任廣告模特，之後接拍走秀及擔任車展模特，17歲時因耳聞瑜珈對身體有幫助，即全心投入這個運動，後來除了當上瑜珈教練外，曾幫廠商拍攝的瑜珈寫真照，展現超多高難度姿勢，讓母其彌雅成功在瑜珈圈闖出名號。

母其彌雅最新作品《我是女特警》頗有架勢。(圖/母其彌雅 微博)

後來她參加知名平台車展美人活動，進入大眾的視線當中，2014年開始以演員身分活躍演藝圈，亮麗外表和深厚的瑜珈底子，讓成龍挑中她出演《功夫瑜珈》、《急先鋒》等大螢幕作品，酷帥高超的打戲動作讓她獲得第四屆中澳國際電影節最佳女配角獎，自此戲約不斷，最新一部作品是《我是女特警》，換上防彈衣配上槍械的她，眼神很有殺傷力，同時，母其彌雅也沒忘記瑜珈事業，據陸媒報導，現在上她的一堂課要價10萬元人民幣(44萬新台幣)，而且很熱門。