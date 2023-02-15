南投縣第2選區立委補選民進黨籍候選人蔡培慧，15日一早在立委賴瑞隆等人陪同下，在竹山鎮掃街拜票並舉行座談會。針對長輩渴望下一代回鄉工作，蔡培慧強調竹山有傲人的竹產業，如順利當選，會規畫竹產業產業鏈，恢復竹藝榮景，也會爭取竹山的工業區或科學園區，吸引更多年輕人到南投就業。

蔡培慧在竹山辦座談會，強調如順利當選，會規畫竹產業產業鏈，恢復竹藝榮景。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

蔡培慧認為，南投是超高齡社會，醫療資源數十年來進展不多，就連鄰近的雲林縣都有台大醫院分院及成大醫院從事預防醫學服務，反觀南投的偏鄉醫療及重症醫療服務十分匱乏。

蔡培慧說，兩年多前，她與彰化基督教醫院總院長多次討論，終於促成彰基在南崗一路與民族路交叉口擴建新院區，預計增加400床病床，設置婦產科、小兒科、牙科、放射腫瘤科、耳鼻喉科等醫療科別，強化急重症醫療量能。

有關蔡培慧批南投偏鄉醫療匱乏，其對手林明溱強調，他擔任縣長任內積極爭取「醫中計畫」，讓28名醫學中心的專科醫師，支援縣內5家大型醫院。彰化基督教醫院南投分院，也是他任內積極爭取並促成此事，未來當上立委，將繼續為南投醫療升級而努力。