赴土耳其支援的台灣國際搜救隊平安歸來！蔡英文總統今晚感謝所有的搜救隊成員，全力完成任務。截至昨天，衛福部開設的賑災專戶接獲善款也達到6.8億元的善款。她說，大家的一臂之力，都為台灣和土耳其建立了互相協助的重要情誼，政府也會持續提供協助，讓善的循環在國際社會延續下去。

蔡英文透過臉書表示，歷經超過100小時的任務，前往土耳其的台灣國際搜救隊，兩梯次共130人及5隻搜救犬，在今天平安抵達台灣。這段時間，台灣國際搜救隊員和搜救犬，持續挺進災區，在寒冷的天候裡、在倒塌的建築物中，奮力搜救受困的災民。

她說，台灣是世界的台灣，我們不只為世界貢獻出台灣的一份力量，搜救隊員挺進第一線的勇敢，也感動了在台灣的我們。她感謝所有的搜救隊成員，全力完成任務，在歸國前也代表政府，將救援裝備物資，捐贈給土耳其「搜索救援協會」，強化台灣和土耳其的救災合作。

她也謝謝台灣各界熱情幫助土耳其。前陣子，大家踴躍捐贈物資、整理物資的照片，也在網路上獲得許多迴響；截至昨天，衛福部開設的賑災專戶，也接獲超過13.8萬筆、達到6.8億元的善款，「這就是可愛、熱心、良善的台灣人民」。

蔡英文強調，大家的一臂之力，都為台灣和土耳其建立了互相協助的重要情誼，政府也會持續提供協助，讓 善的循環在國際社會延續下去。