大聯盟新舊壘包的尺寸差距，下方為新球季的大壘包。（美聯社）

大聯盟今年做出多項變革，其中之一是加強取締「投手犯規」（balk），去年球季共有122次投手犯規是自從1973年以來最少的一季。隨著本季新增投手計時器、限制牽制次數，投手的壓力更大了，被抓投手犯規的機率可能大增，或許有望挑戰1988球季「投手犯規之年」的924次聯盟紀錄。

為了讓比賽節奏加快、打擊戰增加，聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）不斷要給投手上緊箍咒，投手現在壘包無人時只有15秒投球時限，壘上有跑者為20秒，但是只許牽制兩次是很大的限制。道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）曾表示他有時候不知道要投什麼球，就會牽制一壘來拖延，以後他就不能這麼做了。

新規則之下，投手在單次投球期間只能離開壘包兩次（包括牽制），如果第3次沒抓到跑者就視同投手犯規，跑者推進一個壘包。倘若是計時器結束還沒投出去，將會被記1顆壞球。嚴查投手犯規利於跑者偷跑，配合牽制次數減少，這些改革在小聯盟試行的時候就已經明顯造成盜壘成功率上升。

今年壘包加大，邊長從15吋（38.1公分）改為18吋（45.7公分），看上去相當大，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）形容像是「裝披薩的紙盒」。由於投手犯規是主審認定，爭議也一直存在，很多時候投手都不覺得自己有犯規動作，目前紀錄保持人是前運動家投手史都華（Dave Stewart），他在1988年單季被抓16次投手犯規。