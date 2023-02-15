「偶像始祖」劉文正15日驚傳在去年底因心肌梗塞於美國病逝，享壽70歲。知名舞蹈家、主持人曹金鈴當年曾在《群星會》上與劉文正數度同台合作演出，今天一聽聞劉文正的前經紀人夏玉順證實死訊後，她心情震驚、難以置信。

75歲曹金鈴今坦言，之前有聽聞劉文正在美國逝世消息，直到夏玉順證實死訊後，她才相信此事，不過他們過去沒有私交，當年僅在錄製《群星會》時，2人才會有碰面機會，加上劉文正引退演藝圈後，他們30多年來都沒有聯繫，如今聽聞劉文正逝世，她難過感嘆，人事無常。