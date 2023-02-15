台中市議會國民黨團今天舉辦書記長、執行長、副書記長交接暨新春餐敘，台中市府官員及市長盧秀燕也參加，現場多名議員力拱盧秀燕參選2024年正副總統，市議員李中說，盧秀燕是藍軍唯一沒有人討厭、大家都能接受的候選人，她可以讓藍營大團結、讓大家不要含淚投票，甚至有可能獲得綠營的支持。對於多名議員當場拱盧參選2024總統選舉，盧秀燕先是微笑且雙手合十、未明確表態，之後又雙手高舉、比出「X」，並且說「不要再說了」。

面對議員力拱盧秀燕參選正副總統，盧秀燕雙手高舉比出「X」。(林欣儀攝)

面對多名台中市議員力拱盧秀燕參選正副總統，盧秀燕低頭未回應。(林欣儀攝)

在晚間的交接暨餐敘活動中，台中市議會國民黨團書記長黃馨慧率先說，最近很多人在問國民黨將派誰參選2024年正副總統，大家口徑一致說台中市有厲害的市長，且很多民眾在討論「誰跟盧配」、「盧跟誰配」；台中市已經整合許多個縣市，有這個能量，且盧秀燕有其理念與能見度，應該往前衝，台中市出一個總統或副總統候選人，大家都覺得很有面子。

市議員李中則說，國民黨目前檯面上有多人有意角逐2024，每個人都有很多支持者，但每一位的背後也有一定數量的反對者，也因此，在過去幾次總統選舉中，都難免有人覺得要含淚投票，但在目前多位候選人名單中，只有盧秀燕不但被大家喜愛，更重要的，她是所有人中唯一沒有被人討厭的候選人。

李中強調，中國國民黨在2024總統大選這一局，在盧秀燕的領導下，才可以讓每個人都不要含淚投票；她在上屆市長選舉中以21萬票差距大贏林佳龍，去年又大贏28萬票，表示連綠營的人都會支持盧秀燕，呼籲所有議員都去告訴大家，盧秀燕是唯一可以團結藍營的候選人，大家要幫盧準備參選下屆總統。