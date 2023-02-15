張信哲將於25日在台北小巨蛋舉辦「未來式2.0世界巡迴演唱會」。為了小巨蛋開唱暖身，他日前赴馬來西亞雲頂舉辦2場「愛就懂了」音樂會，時隔3年7個月再度於大馬開唱，吸引大批粉絲支持，他在第2場演唱會上，開心表示：「我等很久了，昨天已經滿場亂跳亂飛，雖然今天已經是第2天，但我還是心情超嗨。」

張信哲時隔3年多再度於馬來西亞雲頂開唱，造型帥氣。（開麗娛樂提供）

他在現場飆唱〈有情世間〉時，一看見全場歌迷舉起手機燈，還隨著嘹亮歌聲、一起搖擺成動人的燈海，他感動說：「很久沒看到這樣的畫面，也很久沒聽到近萬人的尖叫聲了。」

張信哲再度於馬來西亞雲頂開唱，開心與粉絲互動。（開麗娛樂提供）

他在台上還得知有大馬歌迷連看2場音樂會，甚至還想飛來台北欣賞小巨蛋演唱會，他不禁大讚：「『未來式2.0』演唱會有全新升級的舞美和更多經典好歌，真是非常內行呀。」

在音樂會尾聲，他特別安排演唱一系列經典歌曲，全場瞬間變成大型KTV，當演出結束後，仍有許多歌迷不捨離場並高喊安可，寵粉的他再度拿起麥克風登台，暖心說：「你們沒趕著回家？下山的路很遠耶。」隨後即興加碼唱〈愛就一個字〉，引起歌迷陣陣尖叫，隨後更熱情相約大馬歌迷在25日小巨蛋演唱會上相見，期待全場情歌大合唱。