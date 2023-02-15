民進黨九合一敗選後，「黑金」成為檢討焦點，曾有感訓背景的英系中常委黃承國在去年台北市立委補選期間，自請黨內調查，至今未入中常會。民進黨中執會15日通過《黨職人員選舉辦法》第9條條文修正案，刪除「10年條款」限制，未來黃承國無法繼續參與黨職。PTT鄉民表示「黃承國滾蛋」、「先把重用黃國承的人踢出去，我才相信真的改革」、「滅英計畫，把小英金主班底拔除」、「小英氣炸了」、「英系要滅亡囉！」

民進黨中執會通過《黨職人員選舉辦法》第9條條文修正案，及通過《公職候選人提名條例》第6條修正草案，：第一，確保採比《選罷法》更嚴格之規定；第二，新增「曾參與犯罪組織者」、「性侵害犯罪或兒少性交易者」；第三，針對曾犯《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》罪者，由「經判決確定」加嚴規定至「經起訴者」；第四，取消原本「感訓執行完畢或刑執行完畢，緩刑滿10年可參選」的「10年條款」。

媒體問到，由於黃承國曾經被感訓過，依照今天通過的條例，是否無法參選黨職或公職？民進黨主席賴清德說，是的沒有錯，修正案通過後，未來有涉及黑、金、槍、毒或曾遭管（感）訓者，皆沒有辦法擔任民進黨的黨職，也沒有辦法代表民進黨參選公職，「我們希望民進黨做政治的表率，能夠引起其他政黨效尤，對台灣社會的治安貢獻心力。」媒體追問，此次修法被視為「黃承國條款」，是否被解讀為新系在針對英系？賴清德說，「沒有這方面的問題」。

PTT鄉民表示：「黑金表率」、「爐渣那個要不要處裡」、「英系就慢慢被收拾掉啊」、「黃承國是誰的人馬？用他來命名」、「有排除政務官嗎」、「英系要滅亡囉」、「跟吸毒仔當反毒大使一樣可笑，表率勒」、「塔綠班崩潰，之前一直護航黃承國，笑死」、「消滅英系人人有責」、「更生人掰掰」、「喪事喜辦，都是黨的功勞」、「滅英計畫，把小英金主班底拔除」、「先把重用黃國承的人踢出去，我才相信真的改革」。

還有人說「賴神王子復仇之戰」、「小英氣炸了」、「少騙人了啦，無黨參選再與民進黨合作」、「這條款不過就出事時更好切割而已」、「有大咖金主支持，黨證只是狗牌而已」、「賴清黨如果這麼大尾，菜總書記就快被請出場了」、「找小白臉當傀儡就好囉」、「黃還是中常委啊，只是沒來開會而已」、「大不了無黨選，然後DPP禮讓」、「黃承國滾蛋」、「林智堅條款呢呢呢」、「根本沒差，退居幕後而已」。