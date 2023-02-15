國內蛋價13日起每台斤調漲2元，產地蛋價飆到每台斤42.5元，批發價52元，重回歷史新高，再掀搶蛋潮，蛋又貴又缺之下，餐飲業者也公告，加蛋需加價15至20元，不過農委會主委陳吉仲昨（14）日表示，平均一顆蛋只貴0.2元而已，氣炸不少網友，紛紛表示「臉皮有夠厚，一直鬼扯，一直爽耶」，引發討論。

陳吉仲昨天出席屏東科技大學活動時指出，農委會尊重市場機制，經蛋農與蛋商協議，每台斤調漲2元，等於一顆蛋只漲0.2元，比許多國家便宜，例如日本蛋價貴2倍，美國貴5、6倍。而農委會畜牧處長張經緯指出，蛋價調漲2元後，平均一顆5至5.2元，等於每顆調漲0.2元.，漲幅4%，相對穩定合理，至於坊間加蛋需加15、20元，可能是將營運成本納入，如果覺得不合理，可以理性消費。

此消息一出，許多網友們紛紛在PTT上留言表示「民進黨2024要放推了嗎？」、「加蛋+15常態」、「臉皮有夠厚，一直鬼扯一直爽耶」、「民進黨只適合在野」、「雙手一攤表示：政府躺平了」、「謝謝817選出這種政府」、「陳吉仲就是這種死硬派嘴秋的槓精才會留任農委會的」、「你各位投的政府 自己承擔」。