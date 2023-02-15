為實現智慧家庭生態系的理想，連網標準聯盟（Connectivity Standards Alliance，CSA）以提高產品相容性、節省設備開發成本為目標，設計出標準通訊規格Matter，並於去（2022）年10月發布初版規格 Matter 1.0，定義Matter標準並展開認證計劃。

隨著新標準浮上檯面，醞釀多年的智慧家庭機也開始萌芽，友訊指出，市場對智慧家庭早已勾勒出美好藍圖，未來將藉由網路連接設備，讓用戶以手機應用程式管控家中電器與系統，形塑更節能、安全、舒適而便利的居家環境。

為早一步了解市場需求，友訊科技也搶先進行市場調研，經調研後發現，消費者對能源議題日漸重視，願意為具有節電效果的物聯網設備多付出一些成本，對醫療保健相關設備需求亦與日俱增，預計在未來智慧家庭市場將帶動永續綠能產品與家用健康設備的開發潮，另在選購考量與意願方面，也發現消費者對智慧家庭生態系的接受度日漸提升，但價格、資訊安全、以及設備相容性將會是影響選購的三大考量點，但美中不足的是仍有近五成的受訪者表示不願意付費安裝物聯網設備。

據此，友訊科技認為未來智慧家庭產品的設計除了應朝向節能、高資安防護、高相容性等目標來設計外，更需考慮提供易於安裝、無線、不需插電的產品，才能更貼近消費者的需求。