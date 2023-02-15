桃園市副市長王明鉅15日率領市府各局主管，與公益團體的「攜手愛無限」推動團隊進行午餐會談。市府過去兩年，因為與2個單位一起共同投入「攜手愛無限」計畫，建立起良好合作模式，也寫下許多感人故事，因此2023新的一年，將會繼續深入合作，把「愛」實際落實於社會每個有需要的角落。

副市長王明鉅特別分享兩個方向，期待未來可以投入更多社會資源，首先，是原住民的下一代，因為桃園的原住民總人口為全國第二，都會區的原住民總人口更為全國第一，加起來共八萬多人。值得一同關注的是，需要有更多資源挹注在「原民下一代」，例如：青少年吸毒問題嚴重，期盼一同思考如何透過教育、宗教等力量予以協助。

第二則是教育，桃園年輕人口越來越多，教育可以扮演重要力量，希望共思多元的創新作法，例如在教育中融入科技元素、打造語言教室等，建立相關環境和平台，提升孩子們的學習興趣及效果。

王明鉅也指出，彼此熟悉、對接非常重要，「我非常珍惜這樣的機會，」也期許市府團隊看到更多不一樣的角度以及需求，期待2023年雙方在合作上有「新的開展」，齊心使桃園成為「最有溫度、愛與關懷」的城市。

參與整場一個半小時的交流下來，公益團體新任副董事長黃宗仁表示：「很感動！看見市府團隊是玩真的。」也對此表達感謝之意。

公益團體特助林宏修長老表示，桃園是全台唯一以13區「全覆蓋服務」，投入攜手愛無限的城市，過去他們與桃園的合作非常順暢且愉快。除了幫助弱勢家戶，未來與社會局有意進行據點合作，包括長者、兒少族群與科技教育等；今天會中也邀請威盛教育事業的夥伴分享經驗，期盼激盪出未來合作的可能。

公益團體董事黎少倫表示，針對王明鉅提出的教育議題，他們團隊也一直在思考，希望以實務經驗與科技資源，將「教育結合科技」，與市府團隊一同協助下一代，使青年族群擁有更多元的職業出路，以回應社會需求。

公益團體理事長魏悌香表示，今天拜會可用「相見歡」來形容，該計畫落實了「攜手」的意義，整合「教會、公部門及媒體」三方背後的廣大力量，使「愛心效益」無限擴大，盼望今年彼此一同繼續創造愛的無限可能。

社會局指出，因為推動攜手愛無限，兩年下來，大桃園有超過一萬戶家戶受惠公益團體和當地教會一起投入逾一千萬元資源，「今天的拜會，也是啟動今年的合作。」她說，透過民間資源的挹注，為弱勢家庭帶來更大的幫助和信心。同時，今年希望與教會合作「獨居老人關懷計畫」，以及去年與教會合作成立六個「小衛星據點」，目前仍有廣布需求，期望更多教會能加入一同響應及募資圖書禮券等，嘉惠更多弱勢兒少。