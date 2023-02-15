股神巴菲特旗下波克夏海瑟威公布去年第4季持股明細，驚見大砍台積電美國存託憑證(ADR)達86％，台積電今開盤跳空大跌，一度暴跌近4％，最後收在525元、市值失守新台幣14兆元關卡；台股受到波及，盤中摜破1萬5400點，最後重挫221點、收在1萬5432點。

投信投顧公會副理事長、萬寶投顧董事長朱成志根據巴菲特投資軌跡分析，巴菲特偏好價值型投資，且只投資在美國設廠的企業，巴菲特去年第3季大舉買進台積電ADR，真正的關鍵點是8月初美國眾議院議長裴洛西訪台，正符合「好公司遇到倒楣事」的投資哲學，當時兩岸關係緊張、外資8月到10月累計賣超台股3800億元，台積電同步遭砍，股價甚至來到370元價位。

巴菲特罕見「炒短線」，投資市場大感意外，也引發網友熱烈討論；朱成志分析，去年第4季半導體庫存多、基本面向下，加上持有台積電後，或許發現景氣下行、投資也沒想像中好，巴菲特乾脆先獲利了結。

半導體分析師陸行之也發文感嘆「巴菲特溢價1個季度就玩完了」，這種炒短線實在不像巴菲特過去價值股一抱10年的作風，推估是專業經理人決定。

不只巴菲特大砍台積電ADR，從6000萬股降至829萬股，知名投資公司老虎全球基金更狠，去年第4季直接把台積電ADR清倉，紐約州退休基金也跟進減持台積電ADR逾42萬股。

朱成志認為，巴菲特拋台積電的動作，也預告台股兔年主角換人做，可能由中小型股的小兔子擔綱演出，如伺服器相關族群等，今年比較有表現機會。