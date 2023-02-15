一代巨星劉文正定居美國後淡出螢光幕，今（15）日傳出他於去年因心肌梗塞病逝的消息，讓許多粉絲感到震驚與不捨。而一名劉文正過去公司的員工也感到訝異，直說劉文正是他心中不可抹滅的偶像，無論在電視上或是私底下都是好人，且「很會吃美食」，常帶員工出去吃飯，只要發現公司附近有好吃的店家就會熱情分享。

擁有帥氣臉龐的劉文正是1970、80年代的當紅歌手，還被封為「男神始祖」，和唱片公司結束合約後，1991年移居美國也淡出演藝圈，雖不時會傳出他的消息，但劉文正其實相當低調，在路上被粉絲認出也是趕緊消失匿跡，沒想到今日傳出消息，劉文正在去年就因心肌梗塞離開人世，享壽70歲，經紀人夏玉順稍早也證實此事。

劉文正曾在綜藝節目《連環泡》上透露，自己的生活簡單樸實，直呼：「我喜歡吃的都是最便宜的！」例如：炸醬麵、蔥油餅、水餃等麵食；衣著則是不愛名牌，以舒服、不易退流行的運動衣、牛仔褲為主，當時他腳下的登山鞋也至少穿2年，笑說「非常牢固」，只有表演時會特別講究穿搭。此外，劉文正表示，自己在台灣沒有買車，在台北普遍都搭計程車，與其他巨星闊氣買跑車、名車的形象相距甚遠。

根據《TVBS新聞網》報導，過去劉文正公司的員工得知前老闆過世的消息非常詫異，表示有關劉文正的消息或近況，大家只能從新聞媒體得知，但劉文正真的是他心目中不可抹滅的偶像，不只舉止談吐優雅，且無論是鏡頭前或私底下都是好人，很會吃美食，還常帶員工吃飯，「會告訴我哪裡有好吃的，介紹我附近的美食」。