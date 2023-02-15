國民黨2024總統大選提名人選態勢混沌，被視為實力雄厚的新北市長侯友宜至今未表態。前主席洪秀柱晚間在臉書表示，侯不用擔憂「落跑」的莫須有罪名，因為從副市長任期起算，侯已在新北市打拚十數年，根本沒有「落跑」問題。

洪秀柱提到，今天參加新北市永和工商婦女聯誼會會長交接典禮現場遇到新北市府一級主管，也藉機鼓勵侯友宜，若有意願參選，就要勇敢表態，畢竟時代不同，人民對於「黃袍加身、萬民擁戴」的宮廷戲碼已經厭倦。

洪秀柱更表示，不僅是侯友宜，更希望每一位有志於振衰起敝、力挽狂瀾的黨內同志都能夠一起投入初選，提出強而有力勝選方針，更盼望黨中央發揮智慧，積極協調，研擬出公平公正的初選制度，讓最有勝算、最合適的候選人出線。

洪秀柱說，這段時間以來深切感受到基層支持者的焦慮，常遇到民眾問說「國民黨到底該派誰出來？」大家之所以如此急切，無非是因黨內對2024人選一直沒有初步共識，幾位民調呼聲較高的同志遲遲未表態，或顧左右而言他。

洪秀柱表示，身為資深從政黨員，比誰都更加期待黨內同志展現果斷與魄力，勇於承擔重任；也認為唯有大家同心協力、團結一致，才不枉費基層民眾的殷切冀望。

洪秀柱說，去年九合一選舉結束後，藍綠板塊並未產生結構性位移，民進黨內閣總辭、改組也一如換湯不換藥「大風吹」遊戲，看出民進黨對民生疾苦麻木不仁，百工百業復甦仍有賴政局安定，唯有2024徹底下架民進黨，台灣才有安定未來。