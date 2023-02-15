烏克蘭美女「林佳娜」（Tatiana Lin）來台定居生活，求學時還有經營YouTube頻道，高顏值加上落落大方的性格，成功圈粉無數。佳娜日前與男友祖雄出國玩，最近卻自曝搭機遭海關攔下，認為她跟護照不太一樣，事後她曬出素顏照認了「確實不一樣」。

佳娜近日在IG分享與祖雄到泰國度假，但從泰國出發到馬來西亞時，卻被馬來西亞海關攔下，一直不讓她進去只因為「跟護照看起來不一樣」，她也附上自己一張完全素顏的真實照片，與上妝後的完美模樣的確看起來有點憔悴，她也尷尬地說，「確實有一點不一樣」。

佳娜透露在馬來西亞遭海關攔下，還放上素顏照曝真相。（圖／摘自佳娜IG）

不過，佳娜素顏後深邃五官加上白皙膚色，反而更清秀迷人，儘管有一些紅色的斑，但有網友推敲，佳娜先前透露在泰國有吃了不新鮮的生蝦，導致食物中毒，身體不舒服後，當然沒那麼快恢復健康的模樣。

其實佳娜在2022年認愛馬來西亞男星祖雄後，不避諱坦承兩人是從「砲友轉正」，被問及私人話題也絲毫不扭捏，讓不少網友都很羨慕祖雄交到這麼好的女朋友。