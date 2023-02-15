由於強烈大陸冷氣團影響，明（16）日高雄以北及東半部地區有局部10度以下氣溫發生的機率，新北、桃園局部地區可能出現6度以下低溫。氣象局表示，周五（17日）強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，不過下周日（19日）晚起東北季風增強，北台灣天氣轉涼。

氣象局分析未來降雨狀況。（氣象局提供）

氣象局指出，明天各地大多多雲到晴，都可以看到陽光，僅東半部地區及大台北山區有零星飄雨；溫度方面，清晨需留意輻射冷卻作用，台南以北及宜花地區低溫來到10到12度，高屏及台東約在12、13度附近，尤其高雄以北及東半部地區有局部10度以下氣溫發生的機率，新北及桃園局部地區可能出現6度以下低溫，感受寒冷，白天高溫方面，北部、宜花約17到19度，其他地區能來到20度以上，各地日夜溫差稍大。

氣象局分析未來溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周五到至下周日白天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨；周五強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天舒適溫暖，但早晚仍偏冷。

下周日晚起至下周一（20日）東北季風增強，北台灣天氣轉涼；下周二、下周三（21日、22日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周四至下周六（23日至25日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。