111學年HBL高中籃球甲級聯賽8強賽大會休兵日前，男子組最後一場賽事南山高中、能仁家商打出一場刺激的賽事，前三節打完落後5分的能仁，第4節慢慢追上分數，並在倒數2.5秒王暐嘉籃下爭搶到進攻籃板，放進追平的兩分，不過南山最後一波攻勢，曹祐寧出現空檔拋投，球破網得分，南山75比73臉勝，目前南山2勝2負、能仁3勝1負。

曹祐寧投進制勝一擊，場邊觀賽的爸媽前職棒名投「大帥」曹竣崵、前中華隊三分球美少女傅姿伶都相當開心，曹祐寧說：「應該是我生涯第一次完成致勝絕殺，那球本來是要做給隊友林聖杰，不過最後我出現空檔，接到球後本想嘗試三分，但看了時間，便隨手拋投，投進當下很興奮、很開心！」

曹祐寧補充，球隊8強賽階段前3場算是比較悶，希望這場勝利能提振士氣，剩下的3場都能拿下勝利，前進台北小巨蛋4強總決賽，再努力爭取冠軍。

南山徐得祈此役自動請纓防守能仁得分主力林子皓，他表示，因為U18是同房室友，也算蠻了解對方，因此主動要看管林子皓，這場比賽讓林子皓只拿到9分，是8強賽階段單場最低，也是個人本季第一次單場得分個位數。

徐得祈本戰也攻下全隊最高的21分，另有5籃板、6助攻，隊友陳均維11分、李譽宸10分，曹祐寧7分、6籃板；能仁王暐嘉25分、12籃板，王翊仲、吳宇撒各11分。