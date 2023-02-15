新竹市前市長林智堅昨（14）日承認其論文有「寫作瑕疵」並致歉，但其指導教授、前國安局長陳明通，卻持續替他喊冤。對此，前立委郭正亮今（15）日就表示，「賴清德看到的就是林智堅這件事實質對民進黨跟他的傷害，所以就要止住，等於是快刀斬亂麻，但他沒料到陳明通來個聲明」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「因為林智堅道歉了就很難再攻，再攻就只能攻賴清德對學倫的改革制度，至少這個事件就打住了，最多只能往上燒」，郭正亮也坦言「而陳明通也做了一個不好的動作」，甚至拿出他朋友所說的「腹欲靜而屎不止」開酸陳明通。

郭正亮認為，「林智堅想打住這件事，結果陳明通還在那邊烙賽，賴清德怎麼受的了」，最後郭正亮講，「蔡英文已經完全不管這件事了，而賴清德看到的就是林智堅這件事實質對民進黨跟他的傷害，所以就要止住，等於是快刀斬亂麻，但賴清德沒料到陳明通來個聲明」。