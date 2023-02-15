國泰金控攜手PaGamO遊戲化數位學習平台，舉辦「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」（以下簡稱國泰反毒英雄爭霸賽）第四屆開跑，以備受學生喜愛的電競活動結合反毒教育，前3年已累計超過３萬７千人搶當反毒英雄，不僅年年刷新報名紀錄更橫掃各大永續獎項。

這次活動強勢推出國泰反毒英雄爭霸賽「校際爭霸組」賽制，邀請各組以學校名義代表參賽，守護校際安全並捍衛校園光榮，因為加碼提供總價值超過88萬元競賽獎品，其中包括PaGamO全新稀有遊戲地形、以及由第三度加入反毒行列的宏碁（Acer）提供全新輕薄效率筆電等，即日起至5月8日開放報名，邀請親師生組隊贏取豐富大獎。

根據警政通報統計資料111年1-8 月青少年毒品嫌疑犯人數2571 人，佔毒品總嫌疑犯人數比重9.07％，顯示校園反毒教育已刻不容緩。

為促進學生提高反毒意識與增加親師生互動，國泰反毒英雄爭霸賽繼去年推出「共學組」賽制後，今年更增設「校際爭霸組」賽制，各組由一名教師帶領四位學生以學校名義代表參賽，於北中南三區展開激烈的區域、校際競爭，將取各區總積分前兩校之代表隊伍進入全國總決賽。

國泰人壽副總凃薏如表示，國泰金控自2019年以來與線上遊戲學習平台PaGamO合作，將嚴肅的反毒知識結合熱血刺激的教育電競向下扎根，今年更推出新賽制及新命題，增加賽事看點及內容豐富性，希望學子在賽事過程中將學科知識及毒品防治觀念深植內心。」

國泰反毒英雄爭霸賽自舉辦以來佳評如潮，不僅年年超過萬人共襄盛舉，去年參賽人數更達1萬4753人再創新高，為各大校園熱門話題；PaGamO創辦人葉丙成表示，PaGamO成立理念就是希望能打破教育框架，過去三年我們與國泰透過電競賽事推廣反毒防制知識獲得熱烈回響，今年更推出校際爭霸組，期待能激發孩子們為校爭光的榮譽心，強化同儕、師生間的堅韌情誼，以遊戲化學習方式轉換反毒議題嚴肅的氛圍。

為號召更多年輕學子參與賽事，進而對毒品有正確認知遠離誘惑，除祭出總價值超過88萬元好禮外，凡報名參賽者即有機會抽中小米手環、Sony藍芽喇叭等3C好禮，各組別的冠軍隊伍還可每人各獲一台Acer筆電，校際爭霸組更有機會挑戰獲得累計價值超過10萬元獎勵。