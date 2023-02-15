國內行人安全成未近期熱門議題，去年全台警方舉發汽車在行人穿越道未停讓行人共3萬591件，在路口因事故死亡行人更將近200人。交通部為維護行人通行權益將再進行修法，有關汽車行經行穿線不停讓行人的違規情形，將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，提高最高額3600元處罰（機車維持1200元），預計今年3月底上路。

警方提醒，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，車輛均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

另依交通部道安會統計資料顯示，去年1至11月，北市兒童交通事故傷亡情形，將近8成原因為「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」及「在道路上嬉戲或奔走不定」2大項，為落實兒童安全通過路口觀念，警方呼籲家長時時提醒兒童行經路口停看聽、等待時間不嬉戲，以確保通學安全與順暢。

信義分局表示，車輛及行人進入路口時，務必遵守車輛慢、看、停，及行人停、看、聽的觀念，且應依號誌指示行駛，並配合減速慢行。車輛行經行人穿越道交岔路口，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過，以維用路安全。