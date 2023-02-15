JKF2月封面女郎邀請E奶通靈少女飄飄哥拍攝性感封面照。JKF女郎飄飄哥在幼稚園時就發現有靈異體質，會看到一些神靈鬼魂，剛開始會害怕，後來透過和三度空間對話，開始使用這個能力幫助更多人，也曾經解救弟弟脫險。

E奶通靈少女飄飄哥身材爆炸性感，（JKF提供）

飄飄哥敘述弟弟之前出大車禍，因網狀型腦出血有壓迫到神經，呈現呆傻狀態，跑很多大醫院檢查腦部，醫生都說弟弟不會好，「有次弟弟半夜吵鬧，我查到他的三魂七魄其中一魂不在身上，我去車禍地點尋找召回那一魂， 把「它」安回去身上，就有穩定一點。」

飄飄哥拍攝性感封面照，色誘粉絲。（JKF提供）

她表示在過程中有拜託媽祖來醫治弟弟，狀況更日漸好轉，直到有天帶弟弟去「台南風神廟」，奇蹟就發生了，本來傻傻的弟弟像忽然醒來一樣恢復正常，但他絲毫不記得在醫院這段日子的事情。

飄飄哥分享擔任神職工作時服儀整齊，下了班其實就是一個正常個體，回歸自己的興趣，只是神明有交代事情的時候都是要禁慾，讓身體保持無雜念的狀態。

飄飄哥說一直很嚮往模特兒行業，一滿18歲就出來外拍，這次拍攝JKF火辣嬌妻系列，白皙E奶搭配模特兒標準身材，果然讓粉絲愛不釋手即刻收藏。