白沙屯媽祖鑾轎突衝撞一旁停駐貨車，車主親曝感人原因。

12日清晨苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖起駕，9天8夜的進香繞境活動也隨即展開，今年也有高達15萬名香燈腳相隨，昨(14)日下午5時許，媽祖鑾轎衝進社頭芭樂夜市，「粉紅超跑」便不斷衝撞停在一旁的1輛貨車玻璃，這樣的場景也讓信眾們看得「霧煞煞」；然而，就有疑似車主的網友表示，因為家中有事，今年無法參加進香活動，無法擔任頭香車，沒想到媽祖卻來找人了。

從影片中可見，白沙屯媽祖的鑾轎突然彎進社頭芭樂夜市，穿過一整排攤販都沒有停下腳步，直到在1處停車場內才停下來開始「左右搖擺」，突然一個轉身「粉紅超跑」往一旁停駐的貨車衝過去，並在貨車的玻璃「衝撞」達30秒，車主以為擋到媽祖的路線，急忙現身欲移車，沒想到，媽祖此時突然迴轉離開，也讓信眾摸不清媽祖的用意。

白沙屯媽祖直播的的留言區，疑似是貨車車主的家屬現身留言，他表示在媽祖進香的前2天，才剛辦完表姊的出殯，因此今年全家沒有參加進香活動「一方面覺得不乾淨、不能跟隨媽祖，一方面抱怨著媽祖婆沒有幫忙救回表姊」，他卻從媽祖直播看見媽祖鑾轎直衝他們家的貨車，像是在安慰他們全家「媽祖永遠在你們的身邊，別難過」，也讓他看得眼眶泛紅。

白沙屯媽祖鑾轎突衝撞一旁停駐貨車，車主親曝感人原因。（翻攝影片）