一代巨星劉文正淡出演藝圈多年，15日驚傳因心肌梗塞，已於去年11月12日生日前夕病逝於美國拉斯維加斯，享壽70歲；消息一出也讓大家重溫這位走紅於70、80年代樂壇的一代巨星事蹟，而他年少時所就讀的徐匯中學也留下不少的傳說，當時就是校內風雲人物的劉文正甚至連八里聖心女中的女生都為他瘋狂，當載滿女學生的聖心中學校車經過徐匯中學門口時，還有女學生會拉下車窗大喊「劉文正、劉文正」。

劉文正（下排右2）在徐匯中學期間與正午樂團成員合照。(黃敬文攝)

徐匯中學曾在創校50周年時製作紀念校誌，在知名校友的篇章中就特別紀錄了劉文正在校的事蹟；根據徐匯中學校長陳海珊所述，當時劉文正僅在校就讀1年半，他唸完高一後在暑假期間參加了台視的歌唱比賽，奪下第五名後劉文正就著手準備在演藝圈出道，因此他在高二的第一學期上課便斷斷續續，第二學期時因此辦理休學。

不過雖然劉文正就讀徐匯中學只有短短的1年半左右時間，但他當時就在校內留下許多讓人津津樂道的校園傳說，劉文正在高一時認識了校內的教師兼神父、奧地利籍的修士顧孚佑，當時在校內擔任高一英文老師，由於顧孚佑會吹薩克斯風並且很愛熱門音樂，發現有同學會打鼓、彈吉跟吹小喇叭後，就把這些學生組織在一起組成樂團，取名為「正午」。

日後顧孚佑曾受訪回憶劉文正，說劉文正雖然英文能力普通，但發音很不錯，因此有樂團成員推薦他來當主唱，那時正午樂團很常唱英文流行歌，劉文正很受女孩子的歡迎，是樂團的招牌。

而劉文正在徐匯中學的時光，或許也是他啟蒙音樂、成為一代巨星的重要時刻，台大戲劇系教授紀蔚然過去是劉文正的同班同學，曾在雜誌中回憶道，有次劉文正在音樂課不斷被音樂老師斥責「把國歌唱歪了」，原來他用日後風靡一時的唱腔唱著國歌；紀蔚然坦言，當時老師不敢相信自己的耳朵，自己也不敢相信，但那時就已確定「這傢伙往後若在娛樂圈發展必定闖出一片天」。

至於劉文正當時有多受歡迎呢，據稱當時他不僅是校內的風雲人物，連設校在八里的聖心女中女學生都對劉文正為之瘋狂，當時聖心女中放學時間是下午4時，比徐匯中學還早半小時，當載滿女學生的校車經過徐匯中學的校門口時正巧是下午4時半，剛好全校的男學生都在打掃，車內有聖心女學生還會打開車窗，揮著手帕大喊「劉文正、劉文正」。

不過劉文正高二的同班同學朱立熙回憶，看到聖心女生揮手帕尖叫很有趣，只是她們不知道劉文正當時已經休學，不在徐匯了。