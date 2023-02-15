一名超商店員遭檢舉在超商內與伴侶脫褲露下體拍照，甚至用「造型肛塞」，還將照片分享在社群平台稱「上個班，男友一直摸我…碰幾下就硬了」、「賤狗上班戴著狗尾巴」稱有販售完整影片，照片曝光引發熱議，不少網友怒批噁心，認為原PO在咖啡機旁露私密處，恐怕會影響商品衛生。

據《記者新聞網》報導，有民眾檢舉一名擔任超商店員的男子在社群平台上曝光多張他與男友在超商內露下體的猥褻照，照片中男子與男友在店內脫褲子並肩自拍，發文稱「上個班，男友一直摸我，啊我就很敏感，碰幾下就硬了」，另一張照片他疑似在櫃檯使用「造型肛塞」，發文稱「欸？賤狗上班戴著狗尾巴，這樣可以嗎？」

該名男子還有一張是他露下體自拍照片，發文內容提到「沒穿內褲真的很容易有反應」，還說「購買影片請私訊我喔」，引發討論；有網友認為原PO在咖啡機附近裸露下體，質疑店內商品衛生堪慮，怒轟十分噁心。