今年1月有10天農曆新春連假，加上元旦連假，整個月工作日只有16天，再加上各界預估今年資本市場會回檔、低點出現在上半年，各國經濟景氣可能衰退，未來前景不明，美國聯準會（Fed）亦尚未停止升息腳步，都造成1月壽險業績難以推動。

據壽險公會統計，1月壽險新契約保費464.84億元，所有險種僅意外險新契約保費8.67億元，比去年同期微幅成長0.81％，分析是國境開放，國人出國時投保旅平險，保費同比增加700萬元左右，其餘險種全數衰退二位數以上。

1月續期保費近1,408億元，仍比去年同期減少8.5％，比前二個月都二位數衰退略好，總保費1,873億元，同比衰退28.34％，依舊是新契約、續期及總保費三項都衰退的情況。

去年保單責任準備金利率調升，今年1月如台灣人壽、中國人壽美元利變壽險宣告利率，最高已拉上3.8℅，加上新台幣兌美元匯率元月急升近2.2％，美元利變壽險買氣應有拉升，但因工作天數少、客戶仍在觀望利率走向，所以整體利變壽險新契約保費223億元，比前一個月227億元略降，亦比去年同期衰退逾46％，尚未見買氣明顯成長。

投資型保單更受市場影響，1月銷售155億元，創2016年2月之後、即83個月來最低銷售量，比去年同期衰退近71％。

利變年金1月只賣10.63億元，同比衰退近73％，固定利率的傳統壽險1月銷售40億元，亦衰退20％以上，就連健康險1月賣26.6億元，同比亦衰退近11％。

2月工作天數亦約20天左右，壽險業者表示，也尚未見到買氣明顯回升，但新台幣升值，還是有助拉升美元利變壽險的銷售話題，業者期待下半年買氣可升溫，恢復成長動能。