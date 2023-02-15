中市朱女指控，她帶視如己出的愛犬「屁屁」在社區電梯，遭鄰居蔡女的狗咬成後肢癱瘓；她也跌摔受擦挫傷，提告求償人、狗的醫療費共25萬餘元；人、狗的精神撫慰金各2、13萬元。蔡抗辯，她帶2狗都有牽繩，並未咬「屁屁」。法官認為，動物並非民法上的權利主體，認定朱損失「屁屁」醫療費，依責任比例判賠7萬餘元，仍可上訴。

朱女指控，她自2011年7月起飼養白色貴賓狗「屁屁」長達10年，家人都「視為己出」， 她2021年7月27日上午9時許，帶「屁屁」出門散步，豈料，社區電梯門一打開，內有蔡女帶2隻中型狗，「屁屁」一進電梯，蔡的米克斯就一口咬住牠的臀腹部，還往旁甩。

朱女說，「屁屁」被咬造成後肢癱瘓、多處穿刺傷；她也驚嚇撲護「屁屁」而跌摔在地，右腳及膝受擦挫傷，怒控蔡女未依規定幫狗配戴口罩，沒管好狗，導致她與「屁屁」受傷，應負賠償責任。

朱女求償包括「屁屁」的醫療費25萬3959元、精神撫慰金13萬元；購買狗的輔助輪椅費、5年生理褲費共3604元；她個人醫療費540元、精神撫慰金2萬元。

蔡女抗辯指出，她飼養的2隻狗並非動保法所指具有攻擊性的危險犬隻，也從未有攻擊行為，她當時在電梯內攜2狗已繫繩管束，但電梯門一打開，朱女的愛犬「屁屁」突然衝進來，疑似撞上她養的米克斯狗，「屁屁」受驚嚇跳起再重摔受傷，與她及2狗無關。

蔡女說，「屁屁」已15歲、一眼失明，送醫時已達瀕死邊緣狀態，朱女無視醫師勸說手術風險及術後照顧問題，執意要求進行手術，醫療費才高達25萬餘元，求償狗的輔助輪椅及生理褲沒依據；且朱女患憂鬱症與愛犬受傷並沒有因果關係，要求精神賠償也不合理。

法官勘驗社區、電梯監視影像，認為蔡女帶狗搭電梯時，疏於管束行動，咬傷朱女愛犬，認定朱及蔡過失責任比例各為70％、30％。

法官認為，朱女以目睹「如同家人」的愛犬被咬，求償精神撫慰金，但《民法》保障身分法益僅父、母、子、女及配偶才有請求權，法律並未明文規定，寵物受不法侵害而受傷或死亡，得請求非財產上的損害賠償，不宜類推適用，認定朱女受損害為愛犬的醫療費25萬3959元，依過失比例，判賠7萬6188元。