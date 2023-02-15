現年24歲的李依芩年初代表民眾黨參選基隆市議員，麥當勞服務員的經歷讓她被網友封為「麥當勞女孩」，在網路很有人氣，沒想到今(15日)李依芩突然在社群上傳四格黑白遺照，深談拍遺照的背後涵意，她解釋拍遺照並不代表死亡，也可以看作是重生，並說若沒有色彩的干擾，在人生最後一刻得以返璞歸真。

李依芩14日在臉書PO文，提及最近有朋友找她拍照，她都會詢問：「拍遺照嗎？」雖然她知道有些人認為很觸霉頭，但成長本就是走向死亡的過程，甚至會無常到突然奪走人命，因此她認為拍遺照是一種防患未然，藉此讓人珍惜眼前的人事物，「我覺得人是一個很不知足的動物，只有在最接近死亡的時候才會珍惜活著的美好，拍遺照就是最簡單、最安全、最接近死亡的一種方式。」

李依芩也提到，遺照未必跟死亡畫上等號，它也能被看成是重生，揮別過去的自己，「一年有31,556,926秒，我們不可能記著每分每秒的回憶，但是照片可以，每一幀都是彌足珍貴的記憶，攝影的意義不在當下，而是在將來。」最後，李依芩也提到堅持拍黑白照的原因，「小時候對於世界的認知非黑即白、是簡單的；長大後才發現世界是彩色的、是複雜的，沒有了繁複色彩的干擾，一切就變得純粹起來」，更說黑白照片裡有獨一無二的純真，最後一刻要返璞歸真。