國民黨2024總統大選提名機制仍懸而未決，立法院國民黨團總召曾銘宗今建議不要辦初選，擔心會留下重大後遺症，不利之後整合與大選。不過表態要參加國民黨總統初選的張亞中晚間呼籲，不要因人誤讀制度，更不要因人消滅制度。

張亞中說，若辦初選可能會留下後遺症，造成黨內不團結的邏輯成立，那國民黨也應建議總統府，為避免選舉造成台灣不團結，產生後遺症，不如 2024 就用協調式徵召來產生總統，也不必再辦政策說明，未來總統直接靠民調決定就行了。

張亞中認為，「初選」是一套甄選制度，包括報名、政策說明、選民投票等3個部分，缺一不可；而「制度」是規範，不是像麵團想怎麼捏就怎麼捏，應「依法不依人」，按照初選制度產生候選人有這麼難嗎？

張亞中表示，敗選的確與不團結有關係，但不能認定初選就會造成不團結，初選與不團結不必然有邏輯關係；認為透過初選才有機會讓藍營更團結，讓大家心服口服，讓國人看到國民黨是個公平、公正、公開的政黨。

張亞中說，國民黨還是一個民主政黨，不是一個閉門式政黨，不應是少數人可決定規則的政黨，開大門，走大路，才是正道。